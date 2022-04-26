YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Ankara'da bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

26.04.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 22 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik 18-24 Nisan'da operasyonlar düzenlendi.

22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 11 milyon 88 bin 400 boş makaron, 326 bin 400 dolu makaron, 1904 sentetik ecza maddesi, 612 kilogram tütün, 600 sahte bandrol, 312 elektronik/muhtelif eşya, 230 paket kaçak sigara, 170 puro ile 37 cep telefonu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk araştırmacılar, tıpta "metaverse" ve "insan modelleri" ile eğitim dönemi başlattıTürk araştırmacılar, tıpta "metaverse" ve "insan modelleri" ile eğitim dönemi başlattı
Antalya'da otobüse tutunmaya çalışan patenli çocuklardan biri öldü, biri yaralandıAntalya'da otobüse tutunmaya çalışan patenli çocuklardan biri öldü, biri yaralandı
Balıkesirspor - MKE Ankaragücü maçının ardındanBalıkesirspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şüpheli

Ankara Namaz Vakitleri 26 Nisan Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:49
Öğle
12:51
İkindi
16:39
Akşam
19:44
Yatsı
21:12
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Küvet pozuyla olay yarattı! “Kendimle sevgili olmak istiyorum”

Küvet pozuyla olay yarattı! “Kendimle sevgili olmak istiyorum”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Öğretmenlikten ayrıldı! "Seksi fotoğraflar için..."

Öğretmenlikten ayrıldı! "Seksi fotoğraflar için..."

Cesur pozlar paylaşan sevgilisiyle ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Cesur pozlar paylaşan sevgilisiyle ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.