YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Ankara'da boş arazide erkek cesedi bulundu

23.09.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşam Mahallesi'nde boş arazide erkek cesedi bulundu.

Boş arazide bir kişiyi hareketsiz görenler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen polis ekipleri, vücudu çürümeye başlayan kişinin öldüğünü belirledi.

Cesedin, olay yeri yakınlarında bulunan ODTÜ Blokları'nda oturan 76 yaşındaki Ali Ahmet Karabayram'a ait olduğu tespit edildi.

Alzheimer hastası olan Karabayram'ın 2 Eylül'de hava almak için evinden ayrıldığı ve geri dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ilanı verildiği anlaşıldı.

Karabayram'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradıOltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradı
PARTNERBu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke ettiBu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
Gaziler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştuGaziler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştu
Anahtar Kelimeler:
ODTÜ

Ankara Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:30
Öğle
12:46
İkindi
16:11
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Altınışık Eczanesi
Cankaya
Anıttepe Doğa Eczanesi
Cankaya
Aslan Eczanesi
Cankaya
Cemile Gül Eczanesi
Cankaya
Çetin Eczanesi
Cankaya
Koç Eczanesi
Cankaya
Selda Yıldırım Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.