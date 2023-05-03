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Ankara'da FETÖ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

03.05.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca aralarında FETÖ'nün sözde "bölge imamı" ve Ankara "eyalet muhasebecisi"nin de bulunduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HTS çalışması sonucu başkasına ait GSM hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheliler yakalandı.

Ayrıca, FETÖ üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 14 firari şüpheli, sanık veya hükümlünün Ankara'da bulundukları adreslerin tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonlarda 13 şüpheli de gözaltına alındı.

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fetö ankara cumhuriyet başsavcılığı

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