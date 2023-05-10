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Ankara'da İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden 13 Filistinli için gıyabi cenaze namazı kılındı

10.05.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren 13 kişi için Hacı Bayram Camisi'nde yatsı namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ankara'da İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden 13 Filistinli için gıyabi cenaze namazı kılındı

Hacı Bayram Camisi'nde yatsı namazı sonrası bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

İsrail'in saldırısında şehit olan Filistinliler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından grup adına basın açıklaması yapıldı.

AGD Ankara Şube Başkanı Mustafa Koyuncu, Filistin halkının yanında olduklarını, zulmün ve zalimlerin karşısında dik, tavizsiz, izzetli bir şekilde durduklarını tüm dünyaya haykırmak için bir araya geldiklerini, İsrail'in 13 kişiyi şehit ettiğini ve şehitlerin arasında kadınların ve çocukların olduğunu söyledi.

İnsan vicdanının kadınlara ve çocuklara yapılan bu caniliği kabul etmeyeceğini ifade eden Koyuncu, "Siyonistler, bu zalimler, bu teröristler, kadın-çocuk demeden tüm Müslümanların kanını akıtmak için tüm azgınlıklarıyla zulmüne devam ediyor. Kadın haklarını, çocuk haklarını, barışı kendisi icat etmiş gibi tüm dünyaya pazarlayan Batı ise seyirci kalmanın da ötesine geçerek bu zulme ve terörizme ortak olmaktadır." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
gazze şeridi

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