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Ankara'da "istek şarkı" cinayeti

02.10.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çayyolu'ndaki bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyeni ağır yaraladı - Müzisyen Onur Şener kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyeni ağır yaraladı, müzisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.

Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında ismi öğrenilemeyen bu kişilerin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.

Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, hayatını kaybeden Onur Şener'in yarın ikindi namazına müteakip Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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