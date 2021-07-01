Ankara'da istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle boşaltılan 5 binanın bulunduğu alanda incelemeler sürüyor

Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle boşaltılan 5 binanın bulunduğu alan, lazer tarayıcılarla takip ediliyor.

Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında dün akşam saatlerinde istinat duvarının zarar üzerine boşaltılan 5 binanın bulunduğu alanda incelemeler sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, bölgedeki binaların temelinde herhangi bir hareket yaşanıp yaşanmadığını lazer tarayıcılarla takip ediyor.

Polis ekipleri, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltılan riskli binaların bulunduğu yerlere vatandaşları yaklaştırmıyor.

Çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltılan binalardan tahliye edilen 145 kişiden bazıları, evlerinin bulunduğu sokakta bekleyişlerini sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi ekipleri, bekleyenlere ikramlarda bulunuyor.

