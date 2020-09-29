Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 19 zanlı yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 19 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün, elektronik eşya ve içki kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin 21-27 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, gümrük kaçağı 11 bin 829 makaron puro, 7 bin 459 elektronik eşya, 757 paket sigara, 77 bulundurulması yasak hayvan ve bitki fosili, 47 kilo tütün ele geçirildi.

- Kobra zehiri ve örümcek maymunu

Ekipler ayrıca düzenledikleri iki operasyonda, bulundurulması ve kullanılması izne tabi olan 360 parça kobra yılanı zehri ile yine izinsiz olarak beslenmesi ve ticareti yasak olan örümcek cinsi maymun ele geçirdi.

Operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

