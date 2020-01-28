Ankara’da Narkotik polisleri ve sağlık müdürlüğü ekiplerinden eczanelere sentetik ilaç denetimi

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Ankara Valiliği Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nda aldırdığı karar doğrultusunda reçeteli ilaçlara yönelik İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağılı ekiplerle eczanelere denetime başladı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nda karar aldırıp eczanelerde kırmızı ve yeşil reçeteli şekilde satılan ilaçlarla ilgili kontrole başladı. Başkentte en çok kırmızı ve yeşil reçeteli ilaç satan eczanelerin listesini çıkarıldı. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle beraber bu eczanelere gidilerek denetimler yapıldı. İl genelinde ise bu denetimlerin devam edeceği bilgisine ulaşıldı.

Usulsüzlük belirlenen eczaneler için adli işlem başlatıldı.

Denetimin amacının ise uyuşturucu etkisi yapan kırmızı ve yeşil renkli ilaçların, kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi ve böylece vatandaşların uyuşturucuya alıştırılmasının önüne geçmek olduğu şeklinde belirtildi. Narkotik suçlarla mücadele son yıllarda alınan başarılar sonrasında, sokakta uyuşturucu madde elde edebilme özgürlüğü kısıtlanmış oldu. Böylece eroin, kokain, extasy, esrar gibi pek çok uyuşturucu maddesi sağlanamadığı için uyuşturucu satıcıları eczanelerde satılan sentetik ilaçlara yöneldi. Polis bu alanda da boşluk oluşturmamak için tüm birimleriyle harekete geçti.

Çelik kasada durması gerekiyor

Sokakta çok fazla yakalanan bu ilaçların önüne geçmek için Ankara Narkotik Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Ankara Valiliği Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nda karar aldırdı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle denetimlere çıkıldı. Eczanelerde yapılan denetimlerde herhangi bir usulsüz olup olmadığı kontrol edildi. Eczanenin bağlı olduğu bilgi sisteminde var olan sentetik ilaçların kaydı ile çelik kasada durması gereken ilaçların sayısı karşılaştırıldı. Öte yandan tarihi geçmiş ya da herhangi bir durumdan zarar görmüş ilaçların imhasının da ilgili sağlık müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği kontrol edilerek gerekli evraklar istendi.

Denetimli satılması en doğru olanı

Narkotik polisleri ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlık ekipler tarafından eczanesinde denetim yapılan Eczacı Kürşat Parlatan, “Bu denetimlerin olması bütün meslektaşlarımızı ve bizi rahatlatıyor. Çünkü bu sistem daha doğru daha yürümeye başladı. Hem hasta, hem doktor hem de eczacı mağduriyetini de önledi bunlar suiistimal edilen ilaçlar. Burada hasta ile karşı karşıya kaldığımız için bu bütün zorluğa karşı karşıya kalan biziz. Hem denetim doğru yapılması ve bunların sistemli satılması en doğru ve tek yol zaten bundan daha iyi bir yöntem düşünemiyorum” dedi.

