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Ankara'da otomobilden "açılır cam tavan" hırsızlığı güvenlik kamerasında

22.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da otomobilden "açılır cam tavan" hırsızlığı güvenlik kamerasında

Altındağ ilçesinde otomobilden açılır cam tavan çalan iki zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri Altındağ'da bir otomobilden açılır cam tavan çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Bunun üzerine otomobilden açılır cam tavan çalan şüpheliler M.A. ve A.K. tespit edildi.

Zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.K. ve M.A'yı gözaltına aldı. A.K'nin evinde yapılan aramalarda çalınan açılır cam tavan ele geçirildi.

Öte yandan zanlılardan M.A'nın 16'sı hırsızlık, 11'i değişik suçlar olmak üzere 27 suç kaydı olduğu, A.K'nin ise 18'i hırsızlık, 36'sı değişik suçlar olmak üzere 54 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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