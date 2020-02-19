YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da polisten kaçan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Ankara'da polisten kaçan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

ANKARA HABERLERİ  | 19.02.2020 13:19 | Son Güncelleme

Ankara'da polisten kaçan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Başkentte polisin "dur" ihtarına rağmen kaçan hırsızlık şüphelileri, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri K.A'nın (17) yönetimindeki 46 LS 338 plakalı minibüs içerisindeki şüphelilerin, Ankara'da birçok noktaya konulan giysi toplama kutularından elbise çaldıklarını görmeleri üzerine, minibüsü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına rağmen Yenimahalle'den Etimesgut istikametine ters yönde kaçan minibüs, ekiplerin takibi sonucu Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Ayık Sokak'ta yakalandı.

Araçtan inen sürücü K.A. ve S.A, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Araç sürücüsüne ve araç sahibine toplamda 6 bin 174 lira idari para cezası verilirken, yapılan aramada çok sayıda giysi ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara'da polisten kaçan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu Devriye Grup Amirliğ Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Ankara Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:30
Öğle
13:08
İkindi
16:05
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Ülgen Eczanesi
Cankaya
Yeni Akplaza Eczanesi
Nurfurkan Eczanesi
Yenimahalle
Mamak Tuna Eczanesi
Mamak
Uzun Eczanesi
Mamak
Lal Eczanesi
Cankaya
Homurlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.