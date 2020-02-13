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Ankara'da suç örgütlerine silah temin eden çete üyelerine operasyon

ANKARA HABERLERİ  | 13.02.2020 14:31 | Son Güncelleme

Ankara'da suç örgütlerine silah temin eden çete üyelerine operasyon

Başkentte, suç örgütlerine silah temin eden çetelere yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, suç örgütlerine silah temin eden ve ilçelerde küçük gruplar halinde bulunan çetelere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Sincan, Etimesgut, Pursaklar, Çubuk ve Kahramankazan ilçelerinde 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 3 kalaşnikof tüfek şarjörü ve çok sayıda mermi ve fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

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