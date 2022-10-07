Ankara'da tartıştığı bakkalı öldüren zanlı olay yerinde yakalandı

Sincan'da tartıştığı bakkalı bıçaklayarak öldüren zanlı olay yerinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Plevne Mahallesinde bakkal dükkanı işlettiği öğrenilen yabancı uyruklu Mohamad Ghanım Hüseyin (54), alışveriş için dükkana gelen U.H.T (20) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu U.H.T üzerinde bulunan bıçak ile Hüseyin'e saldırarak 13 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Hüseyin, kaldırıldığı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı cinayette kullandığı bıçakla suç üstü yakaladı.

Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Hüseyin'in cansız bedeni ise Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.



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