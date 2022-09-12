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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

12.09.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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