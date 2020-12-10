Ankara'da trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da trafik kazasında yaralanarak, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Metin Gülmez için ilk tören Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi.

Törene, şehidin babası Yusuf, annesi Emine, eşi Tuğba, kardeşleri Melahat ile Durkadın Gülmez'in yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve emniyet mensupları katıldı.

Şehit eşi Tuğba Gülmez, şehidin polis üniformasıyla törene katıldı. Şehidin kızı 2 yaşındaki Esila Ceylin, şehit babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun arkasından el salladı.

Şehit Gülmez için ikinci tören Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlendi.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile emniyet ve askeri personel katıldı.

Şehit polis memuru Gülmez'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Metin Gülmez, 28 Kasım'da, uygulama noktasında meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanmıştı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gülmez, dün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

