Ankara'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği, yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

