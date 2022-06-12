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Ankara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildi

12.06.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da yarın beklenen yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

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