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Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

29.03.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde kaçakçılara yönelik iki ayrı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerle birlikte 239 litre sahte alkollü içki, 630 litre etil alkol ve 14 bin 748 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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