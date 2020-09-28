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Ankara'daki plaka basım atölyesi yeni hizmet binasına taşındı

ANKARA HABERLERİ  | 28.09.2020 13:30 | Son Güncelleme

Ankara'daki plaka basım atölyesi yeni hizmet binasına taşındı

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası bünyesindeki plaka basım atölyesi, bugün itibarıyla İskitler'deki yeni adresinde hizmet vermeye başladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, plaka basım atölyesi, yeni hizmet binasına taşındı.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni atölyede ilk plaka basımını yaparken, "Bugünden itibaren yeni plaka basım atölyemizde ilk plakalarımızın basımını, boyamasını ve montajını yaparak, hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Oda olarak üyelere ve vatandaşlara sundukları hizmetin kalitesine ve memnuniyetine öncelik verdiklerine dikkati çeken Yiğiner, şunları kaydetti:

"Bir taraftan şoför esnafımızın sorunlarını çözmek için gayret gösterirken, diğer taraftan da hem şoför esnafımıza hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için uğraş veriyoruz. Bu doğrultuda uzun yıllardır Varlık Mahallesi'nde hizmet veren plaka basım atölyemizi İskitler Altındağ'a taşımış bulunmaktayız. Daha kaliteli, modern ve kullanışlı olan yeni plaka atölyemizin Odamıza, üyelerimize ve Ankaramıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

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