Ankara'daki ticaret ve sanayi temsilcileri, salgın koşullarını değerlendirdi

Ankara’daki sanayi ve ticaret temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sektörlere yönelik yürüttükleri çalışmaları ve ileri dönemde gerçekleştirilebilecek proje ve fikirleri ele aldı. Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan açıklamaya göre, Ankara Kent Konseyi (AKK) Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubunun çevirim içi organize ettiği "Pandemi Döneminde Ankara'da Sanayi ve Ticaret" toplantısına ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın katıldı. ATO Başkanı Baran konuşmasında, koronavirüs salgınıyla sağlıktan ticarete kadar bütün ezberlerin bozulduğunu belirtti. Bu süreçte işletmelerin yaşadığı sıkıntılara değinen Baran, ATO olarak üyelerinin talep ve önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek, çoğunluğu için olumlu geri dönüşler alınmasına katkı sağladıklarını anlattı.

Baran, son olarak "İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hizmetleri, gel-al ve paket servis ile sınırlandırılan yeme-içme sektörünün Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yeniden faaliyete geçme talebini" kamuoyuna aktardıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Kapatılan firmalar gel-al ve paket servisle, yalnızca çok küçük bir iş hacmiyle çalışıyor. HES koduyla bu firmalarımızın açılmasını talep ediyorum. Devletimiz kuralları koysun, yapılması gereken her şeyi yapalım. Maske, masalar arası mesafe, ateş ölçümü dahil her şeye uyalım. Bu kurallara uymayanları ağır şekilde cezalandıralım ama lütfen 15 bini aşkın işletmeyi kapısına kilit vurmak zorunda bırakmayalım. Lütfen destek verelim, HES koduyla bu firmalarımızı açalım." - "Ankara’yı yatırım açısından cazip hale getirmemiz şart" ASO Başkanı Özdebir de ulaşımında sıkıntı yaşandığında üretimi etkileyen ithal ürünlerin, Türkiye’de üretilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşeceklerini bildirdi. Türkiye’nin bütün pazarlara yakın olması sebebiyle lojistik açıdan çok büyük bir avantaja sahip olduğuna işaret eden Özdebir, "Altyapımızı güçlendirmemiz lazım. Ankara’da yabacı yatırım yok denecek kadar az. Ankara’yı yatırım açısından cazip hale getirmemiz şart. Başkentte bir üretim ve kalite kültürü var. Üretici yüzümüzü dünyaya duyurmalıyız." ifadesini kullandı.