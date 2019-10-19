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Ankaragücü 0 - 0 Beşiktaş

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.10.2019 21:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalarak zirveden iyice uzaklaştı. Diaby ve Umut Nayir'in kaçırdığı goller saç baş yoldurdu.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaştı. Maça etkili başlayan taraf Ankaragücü oldu. 11'de Pinto'nun sol kanattan çevirdiği ortaya Orgill dokunamadı. 26'da bu kez Hasan'ın şutu savunmaya çarptı ve direğin dibinden kornere gitti.

İki dakika sonra Diaby nefis hareketlerle girdiği ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı ancak Korcan gole izin vermedi. 43. dakikada Burak Yılmaz'ın Pazdan'dan sıyrılıp içeriye çevirdiği topu Ankaragücü savunması uzaklaştırdı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

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İkinci yarıda Beşiktaş gol için bastırmaya başladı. 56'da Lens'in sağ kanattan ortasında Burak'tan önce topa dokunan Korcan golü önledi. 3 dakika sonra ise Diaby'nin Burak'tan seken topa vurdu ancak kaleyi bulamadı.

66'da Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlandı ve yerini Umut Nayir'e bıraktı. 70. dakikada Ljajic'in ceza sahası içerisinde vuruşunda savunma gole izin vermedi. Maçın 74. dakikasında Sedat Ağçay, oyundan alındığı sırada hakeme itiraz edince önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.

10 kişi kalan Ankaragücü karşısında Beşiktaş akın akın gol için bastırmaya başladı. 86'da Güven'in içeriye çevirdiği topa Korcan dokundu. Kale önünde bomboş durumda vuran Diaby çok kötü bir vuruş yapınca Kulusic mutlak golü önlemeyi başardı. 90'da ise Ljajic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Nayir ceza sahasına girmeden topa çok kötü vurunca Beşiktaş bir kez daha golü kaçırdı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş ve Ankaragücü puanını 9 yaptı.

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Beşiktaş ankaragücü

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
abdullah avci gitmeden bu takim duzelmiyecek haftaya gsden fark yemezsek oturup dua edelim... #abdullahavciistifa
kartal kümeye dogru uçuyor hu ha ha hu ha
diaby ve nayır ikinizdende futbolcu olmaz! Ulan bu goller nasıl kaçar??
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