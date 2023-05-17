Ankaragücü, 1 puanı 90+3'te kopardı! Antalyaspor, galibiyeti kıl payı kaçırdı...

MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve heyecan fırtınasının yaşandığı maçta kazanan taraf Antalyaspor oldu.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Antalyaspor'un golünü 68. dakikada Güray Vural kaydetti. Ankaragücü'nün sayısı ise 90+3. dakikada Milson'dan geldi.

Bu skorun ardından iki maçtır galibiyet alamayan Antalyaspor, 37 puanla 12. sırada yer buldu. Üç maçtır kazanamayan Ankaragücü ise 36 puanla 14. basamakta yer aldı.

Antalyaspor, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Ankaragücü ise Ümraniyespor deplasmanına çıkacak.

