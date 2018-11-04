Ankaragücü 3-1 Kayserispor

Süper Lig'de İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. Bu hafta da evinde Kayserispor'u 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, üst üste 3.galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti. Bu sonucun ardından Kayserispor ise 12 puanda kaldı.
Osmanlı Stadı'ndaki maça hızlı başlayan Başkent ekibi, 15'te El Kabir ve 27'de Faty'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Konuk ekip 57'de Chery'nin penaltı golüyle ümitlendi: 2-1. Ancak 63'te sahne alan Kubilay Kanatsızkuş skoru ilan etti: 3-1.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
15. dakikada sol kanattan Bifouma’nın ortasında arka direğe yakın bir noktadan El Kabir'in volesinde top filelere gitti. 1-0.
23. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bifouma’nın vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Djedje, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
28. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Ricardo Faty, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
33. dakikada altıpas üzerinde topu alan Tjaron Chery’in şutu, savunma tarafından uzaklaştırıldı.
36. dakikada rakip kaleye organize bir atakla gelen Ankaragücü’nde Bifouma’nın pasıyla kale sahası içinde topla buluşan El Kabir’in şutunu kaleci kornere çeldi.
40. dakikada Faty’nin yaklaşık 40 metreden vurduğu sert şutta top önce kaleciye daha sonra da üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
49. dakikada ceza sahasının dışında kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Varela’nın şutu kaleyi bulmadı.
53. dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında son çizgiye inen Bifouma’nın pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş’un şutu üstten auta çıktı.
56. dakikada ceza sahası içinde gelen topa Faty’nin elle müdahale ettiği gerekçesiyle, hakem penaltıya hükmetti.
57. dakikada penaltıyı kullanmak üzere beyaz noktaya gelen Tjaron Chery, farkı bire indiren golü kaydetti. 2-1.
63. dakikada savunmadan aldığı toplu aut çizgisine taşıyan Bifouma’nın kale sahasına açtığı ortaya yükselen Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlara gönderdi. 3-1.
76. dakikada orta sahada girdiği ikili mücadelede rakibini yerde bırakan Kana Bıyık, ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.
Ankaragücü 3-1 Kayserispor
Stat: Osmanlı
Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
MKE Ankaragücü: Korcan xx, Pinto xx, Erdem Özgenç xx, Yalçın Ayhan xx, Kone xx, Faty xxx, Djedje xx, El Kabir xxx, Bifouma xxx (Younes Mokhtar dk. 85 ?), Kenan Özer xxx (Cerci dk. 81 ?), Kubilay Kanatsızkuş xxx (İlhan Parlak dk. 74 x)
Yedekler: Altay Bayındır, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Anton Pusila, Muhammed Kehinde, Erdem Şen, Kaan Uykur
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Kayserispor: Muammer Yıldırım x, Atilla Turan xx, Lopes x, Levent Gülen x (Ionut Sapunaru dk. 71 x), Kana Bıyık xx, Şamil Cinaz x, Rotman x (Mensah dk. 68 x), Tjaron Chery xx, Varela x (Asamoah Gyan dk. 86 ?), Bilal Başakcıoğlu xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Silviu Lung, Vedat Karakuş, Adem Doğan, Mert Özyıldırım, Oleksandr Kucher
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: El Kabir (dk. 15), Faty (dk. 28), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 63) (MKE Ankaragücü), Tjaron Chery (dk. 57) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Rotman, Bilal Başakçıoğlu (Kayserispor)
Kırmızı Kart: Kana Bıyık (dk. 76) (Kayserispor)
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