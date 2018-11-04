Ankaragücü 3-1 Kayserispor

Süper Lig'de İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. Bu hafta da evinde Kayserispor'u 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, üst üste 3.galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti. Bu sonucun ardından Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

Osmanlı Stadı'ndaki maça hızlı başlayan Başkent ekibi, 15'te El Kabir ve 27'de Faty'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Konuk ekip 57'de Chery'nin penaltı golüyle ümitlendi: 2-1. Ancak 63'te sahne alan Kubilay Kanatsızkuş skoru ilan etti: 3-1.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

15. dakikada sol kanattan Bifouma’nın ortasında arka direğe yakın bir noktadan El Kabir'in volesinde top filelere gitti. 1-0.

23. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bifouma’nın vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Djedje, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

28. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Ricardo Faty, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

33. dakikada altıpas üzerinde topu alan Tjaron Chery’in şutu, savunma tarafından uzaklaştırıldı.

36. dakikada rakip kaleye organize bir atakla gelen Ankaragücü’nde Bifouma’nın pasıyla kale sahası içinde topla buluşan El Kabir’in şutunu kaleci kornere çeldi.

40. dakikada Faty’nin yaklaşık 40 metreden vurduğu sert şutta top önce kaleciye daha sonra da üst direğe çarparak oyun alanına döndü.