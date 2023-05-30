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Ankaragücü Galatasaray maçı şifresiz, canlı izlenir mi? Ankaragücü Galatasaray maçı kaç kaç?

30.05.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angaragücü Galatasaray maçı şifresiz ve canlı izleme sorgulamaları hız kazandı. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Galatasaray, Ankaragücü ile karşılaşmasının ardından son olarak Fenerbahçe ile yarışacak. Futbol severler canlı maç anlatımını yakından takip ediyorlar. Peki, Ankaragücü Galatasaray maçı şifresiz, canlı izlenir mi? Ankaragücü Galatasaray maçı kaç kaç?

Ankaragücü Galatasaray maçı şifresiz, canlı izlenir mi? Ankaragücü Galatasaray maçı kaç kaç?

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanıyor. Ziraat Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Ankaragücü ile Galatasaray'ın heyecan dolu karşılaşması başladı. Karşılaşmanın hakemliğini Volkan Bayarslan, yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Peki, Galatasaray Ankaragücü canlı nasıl izlenir?

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Galatasaray maçı bugün (30 Mayıs 2023 Salı) saat 20.00'de başladı.

Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor.

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports 1'de ekrana geliyor.

futbol topu

ANKARA GALATASARAY MAÇINDA 11'LER

Ankaragücü 11'ler: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Diack, Zahid, Milson, Sowe

Galatasaray 11'ler: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

tv maç

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI, ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports 1'de ekrana geliyor. Bu kanala erişemeyen vatandaşlar Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edildi.

Dakika 78'de Galatasaray oyuncusu Sergio Oliveira gol atarak skoru 1 - 4 olarak değiştiriyor. Böylece Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu.


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