SPOR

Ankaragücü transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 29.01.2019 16:46 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nden taraftarı sevindirecek bir haber geldi. Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, borçların ödendiği ve transfer yasağının kaldırıldığı ifade edildi.

Ankaragücü transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Ankaragücü, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz MKE Ankaragücü Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu ikinci devre transfer sürecinde engel teşkil eden borç dosyalarını ödeyerek, transfer önündeki tüm engelleri kaldırmıştır.

Yaşanan bu süreç sonrasında gerekli mevkilere transferler yapılacak olup kulübümüzün kadro derinliğini arttırılacaktır. MKE Ankaragücümüz, bundan sonra yoluna ‘daha güçlü’ bir şekilde devam edecektir.”

PARTNERBu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...
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