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Ankara’nın çınarı Ayhan Sümer anısına belge film

ANKARA HABERLERİ  | 25.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Bir süre önce hayatını kaybeden Ankara’nın çınar isimlerinden Ayhan Sümer’in anısına belge film yapıldı.Bir süre önce hayatını kaybeden, 60 yıldan fazla ticari hayatı olan Ankara’nın çınar isimlerinden Ayhan Sümer’in anısına belge film yapıldı.

Bir süre önce hayatını kaybeden Ankara’nın çınar isimlerinden Ayhan Sümer’in anısına belge film yapıldı.
Bir süre önce hayatını kaybeden, 60 yıldan fazla ticari hayatı olan Ankara’nın çınar isimlerinden Ayhan Sümer’in anısına belge film yapıldı. Ankara Ticaret Odası, Başkent Ankara Meclisi ve Ankara Kent Konseyi’nin destekleriyle ve arşivleriyle oluşturulan belge filmde Ayhan Sümer’in sesinden hayat öyküsü anlatılıyor. Filmde Ayhan Sümer’in yanı sıra, kardeşleri ünlü yazar Adalet Ağaoğlu ile ünlü sanatçı Güner Sümer’e ilişkin bilgiler de yer alıyor.
Ayhan Sümer’in Nallıhan’da başlayıp, 1938’den itibaren Ankara’da devam eden hayatına ilişin kesitlerin yer aldığı belge filmde, Başkent Ankara’nın ekonomik ve sosyal hayata ilişkin gelişim ve dönüşümü de gözler önüne seriliyor. Belge filmde, Başkent’in Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dranas gibi edebiyat ve kültür hayatının isimleri ile Karpiç, Kutlu Pastanesi, Özen Pastanesi, Piknik Pastanesi, Şükran lokantası gibi bir zamanlar Ankara’nın gözde mekânları da hatırlatılarak, Ankara’nın sosyal hayatı gözler önüne seriliyor.

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Cankaya
Bilgi Eczanesi
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Cadde Park Eczanesi
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Cankaya
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Cankaya
Mithatpaşa Plus Eczanesi
Cankaya
Turunç Eczanesi
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