Ankara'nın yeni mesire alanı Keçiören Kösrelik'e inşa ediliyor

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki Kösrelik Göleti'nin etrafında yapımına başlanan 170 bin metrekarelik mesire alanında toprak tesviye çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kösrelik Mesire Alanı, tamamlandığında su, toprak ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ankara'mıza yeni bir mesire alanı daha kazandırıyoruz. Kösrelik Göleti'mizin etrafına vatandaşımızın nefes alacağı, doğa ile iç içe bir mesire alanı inşa ediyoruz. Burada 200 ailemiz aynı anda piknik yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Kösrelik Mesire Alanı'nın, Ankaralıların yeni piknik merkezi olacağını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Şehrimize kazandıracağımız 170 bin metrekarelik mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergola, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşlarımız, ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Şehrin stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen herkes burada kafa dinleyebilecek."

