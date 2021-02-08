YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'nın yeni mesire alanı Keçiören Kösrelik'e inşa ediliyor

Ankara'nın yeni mesire alanı Keçiören Kösrelik'e inşa ediliyor

08.02.2021 12:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Ankara'mıza yeni bir mesire alanı daha kazandırıyoruz. Kösrelik Göleti'mizin etrafına vatandaşımızın nefes alacağı, doğa ile iç içe bir mesire alanı inşa ediyoruz"

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki Kösrelik Göleti'nin etrafında yapımına başlanan 170 bin metrekarelik mesire alanında toprak tesviye çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kösrelik Mesire Alanı, tamamlandığında su, toprak ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ankara'mıza yeni bir mesire alanı daha kazandırıyoruz. Kösrelik Göleti'mizin etrafına vatandaşımızın nefes alacağı, doğa ile iç içe bir mesire alanı inşa ediyoruz. Burada 200 ailemiz aynı anda piknik yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Kösrelik Mesire Alanı'nın, Ankaralıların yeni piknik merkezi olacağını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Şehrimize kazandıracağımız 170 bin metrekarelik mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergola, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşlarımız, ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Şehrin stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen herkes burada kafa dinleyebilecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:43
Öğle
13:08
İkindi
15:56
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Bora Eczanesi
Cankaya
Çınar Eczanesi
Cankaya
Kübram Eczanesi
Cankaya
Lalahan Eczanesi
Cankaya
Yaveroğlu Eczanesi
Cankaya
Yeşilbağ Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Mamak Belediyesi’nden 3 bin 800 haneye 150 ton patates desteği

Mamak Belediyesi’nden 3 bin 800 haneye 150 ton patates desteği

Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binası’nda sona yaklaştı

Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binası’nda sona yaklaştı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, dijital eğitimin, salgın sonrasında da eğitimin ayrılmaz bir parçası olacağını belirtti

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, dijital eğitimin, salgın sonrasında da eğitimin ayrılmaz bir parçası olacağını belirtti

Başkentli engelliler simit camekanlarına kavuştu

Başkentli engelliler simit camekanlarına kavuştu

Pursaklar Belediye personeline ’Mesleki Yeterlilik Belgesi’

Pursaklar Belediye personeline ’Mesleki Yeterlilik Belgesi’

Sigara içmek inme riskini en az 2 kat artırıyor

Sigara içmek inme riskini en az 2 kat artırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.