SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Ankaraspor’dan transfer atağı

Ankaraspor’dan transfer atağı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 15.01.2021 10:23 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor yaptığı 4 transferi duyurdu. Yeni transferler arasında Real Madrid’de yetişmiş kaleci de bulunuyor.

Ankaraspor’dan transfer atağı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Ankaraspor, yaptığı dört takviye ile transfer dönemine hızlı girdi. Mavi-beyazlı ekip; Real Madrid altyapısında yetişen ve sonrasında Middlesbrough ile Dinamo Bükreş formaları giyen 32 yaşındaki İspanyol kaleci Tomas Mejias Osorio ve Moldova Sheriff takımı forması giyen Zimbabve ve milli takım oyuncusu 26 yaşındaki savunma oyuncusu Alec Mudimu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkent ekibi, Menemen Spor’da forma giyen Nijeryalı 25 yaşındaki Sikiru Olatunbosun ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık; son olarak Adanaspor forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ ile ise sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Kulübün başarısı için nokta transferlerde bulunduklarını ifade eden Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, "Sezonun ilk yarısını beklentilerimiz dışında tamamladık. O yüzden sezonun ilk yarısındaki hataları tekrarlamamak adına takviye yapmamız gereken bölgelere transferlerimizi yaptık ve transfer çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. İnşallah yaptığımız transferlerden yeterince faydalanır, Allah’ın izniyle üst sıralardaki yerimizi alırız" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Chedjou ile yollar ayrıldıChedjou ile yollar ayrıldı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin
İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada
İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada
Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu
Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu
F.Bahçeli eski yıldız futbola geri dönüyor
F.Bahçeli eski yıldız futbola geri dönüyor
Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması
Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması
F.Bahçe kupada tek golle turladı
F.Bahçe kupada tek golle turladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı
Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!
Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!
F.Bahçe'den transferde ezeli rakibine dev çalım
F.Bahçe'den transferde ezeli rakibine dev çalım
Olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim
Olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankaraspor’dan transfer atağı
Ankaraspor’dan transfer atağı
Adana Demirspor, Chedjou ile yollarını ayırdı
Chedjou ile yollar ayrıldı
Giresunspor’da devre arası transfer yapılmayacak
Giresunspor’da devre arası transfer yapılmayacak
Rakibine uçan tekma atan Alper Sürücü'ye 12 maç ceza!
Rakibine uçan tekme atmıştı... Rekor ceza yedi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi
Erdoğan'dan müjdeli açıklama!
Ismail Aissati Adana Demirspor'da
Ismail Aissati Adana Demirspor'da
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.