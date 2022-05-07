"Anlamsızlıkta Yolculuk" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Lübnanlı sanatçı Ouisam Melhem'in "Anlamsızlıkta Yolculuk" adlı resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nin yeni mekanında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Melhem, AA muhabirine, çalışmalarında insan, şehir, bulut, kuş ve taç sembollerini kullandığını söyledi.

Resimlerinde kullandığı unsurlarla hayatın bütününe odaklandığını belirten Melhem, "Kuşlar özgürlüğü, bulutlar yağmuru, taç gücü, şehir ise kimliği simgeliyor. Bunların hepsi hayatı oluşturuyor. Şehri kaybettiğin zaman kimliğini kaybedersin. Bütün bu elementler hayatın tümünü simgelerken sanat ise bu hikayeyi yaratıyor." dedi.

Kelimat Sanat Galerisi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad da serginin, Ouisam Melhem'in Türkiye'deki ilk sergisi olduğunu, Melhem'in, eserlerinde Beyrut ve İstanbul'u resmettiğini dile getirdi.

Ahmad, Melhem'in 2 renk kullanarak tablolarına derinlik verdiğini belirterek, "Bu coğrafyada yaşayanların hayata karşı aynı fikirde olduğunu söylüyor. Bu insanların aralarında hiçbir sınır yok. O da çalışmalarında İstanbul ve Beyrut'un beraberliğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sergi,1 ay boyunca gezilebilecek.

