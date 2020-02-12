Anne ve bebeklerin mutlu olarak ayrıldığı hastane

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ndeki Bebek Uyum Servisi’nde bebekleri ile birlikte 24 saat boyunca beslenme ve hijyen ile bebeklerin normal hayata adapte olabilmelerini sağlamak için eğitim alan anneler, hastaneden bebekleri ile birlikte mutlu bir şekilde ayrılıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Uzm. Dr. Adem Arık, anne bebek uyum servisinde iki tür hasta takip ettiklerini belirterek, "Birincisi yoğun bakımda tedavisi görmüş ve taburculuğu yaklaşmış hastaları eve göndermeden önce bu serviste kabul ediyoruz. Burada bebekler anneleri ile birlikte kalıyorlar. Bu serviste gördüğünüz gibi anne için bir yatak, bebek için de bir küvezimiz var. Neden böyle bir uygulama yapıyoruz? Bebek dışarı çıkmadan önce anne ile bir uyum sağlasın, kalan tedavisi varsa tedavilerini tamamlasın diye burada misafir ediyoruz. Bir nevi dış dünyaya çıkmadan önce anne ve bebeği hazırlamış oluyoruz. Aynı zamanda eğitim hemşirelerimiz burada anneye bebek bakımı ve emzirme ile ilgili eğitim veriyorlar. Bilindiği üzere çocuk sahibi olmak özellikle bazı anneler için bir travma nedeni olabiliyor. Buna lohusalık sendromu diyoruz Bebeğim ve annenin bir süre burada kalması lohusalık sendromunda kolaylıkla atılmasını sağlıyor" dedi.