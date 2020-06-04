YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Anne ve çocukları birlikte spor yapacak

Anne ve çocukları birlikte spor yapacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında “Mesafe Spora Engel Değil” etkinlikleri düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında “Mesafe Spora Engel Değil” etkinlikleri düzenliyor. Haftanın üç günü düzenlenecek olan etkinliklere sadece kadınlar ve çocukları katılabilecek. Etkinlik İzmit ilçesinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezi’nin (SEKASEM) bahçesindeki açık alanda gerçekleştirilecek.
Mesafe Spora Engel Değil etkinliği kapsamında spor faaliyetleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, saat 15.00 - 16.00 ve 16.30 - 17.30 arasında yapılacak. Uzun süre hareketsiz kalan anne ve çocuklar uzman antrenör eşliğinde egzersiz çalışmaları gerçekleştirecek. 5 Haziran Cuma günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKASEM’de ilk kez gerçekleştirilecek olan etkinlikte spor yapan vatandaşlara tüm salgın önemlerine uygulanacak.
Sağlık personelinin de olacağı spor egzersizlerine ve etkinliklere katılacak olan vatandaşların her seans öncesi vücut ısıları ölçülecek ve ardından dezenfektan verilecek. Ayrıca 2 metre sosyal mesafe kuralına uyularak egzersiz düzeni alınarak yapılacak olan spor egzersizlerinde, sosyal hayatında fiziksel aktivitelere katılımı az olan kişilere göre önceden belirlenecek. Egzersizler alanında uzman antrenörler eşliğinde 40 dakika sürecek. Talebe göre ek seans ve açık hava spor egzersiz planlaması yapılacak.
Yarınki spor etkinliği anne ve çocuklara, vücut sağlığı acısından önemli bir destek olacak. Düzenlenen etkinlikte yapılan spor hareketlerinin evlerinde kalan vatandaşların da yapabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Başkan Fındıkoğlu, “Normalleşme, dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekiyor”

Başkan Fındıkoğlu, “Normalleşme, dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekiyor”

Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

Vali Kaymak: “Hükümet konakları devletin temsil makamlarıdır”

Vali Kaymak: “Hükümet konakları devletin temsil makamlarıdır”

Kız arkadaşının bıçakladığı iddia edilen kişi öldü

Kız arkadaşının bıçakladığı iddia edilen kişi öldü

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:23
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:34
Yatsı
22:21

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Deniz Eczanesi
Karamursel
Büyük Eczanesi
Golcuk
Yalın Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Şen Eczanesi
Cayirova
Uslu Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

‘EvdeKal Atölyeleri’ öğretirken eğlendiriyor

‘EvdeKal Atölyeleri’ öğretirken eğlendiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.