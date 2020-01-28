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Anneler tecrübelerini çocuklarına aktarıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilgievleri’nde başlatılan “Kılavuzum sensin” projesiyle anneler tecrübelerini çocuklarına aktarıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yürüten Bilgievleri hizmeti, aile ilişiklerine yönelik projeler de yürütüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilgievleri’nde başlatılan “Kılavuzum sensin” projesiyle anneler tecrübelerini çocuklarına aktarıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yürüten Bilgievleri hizmeti, aile ilişiklerine yönelik projeler de yürütüyor. Bu kapsamda başlatılan “Kılavuzum sensin” projesiyle annelerinin kılavuzluğunda çocuklar hem yarışıyor hem de annelerinin tecrübelerini öğrenme fırsatı buluyor. Projenin içeriğinde anne çocuk ilişkisini ilerletmek esas alınıyor. Anlamlı çalışma ile öğrenciler annelerinin yönlendirmeleriyle düğme dikme, çamaşır katlama, çamaşır asma, cam silme ve kahve yapma gibi beceri geliştiren alanlarda yarışıyorlar.
“Kılavuzum sensin” yarışmasıyla öğrenciler Bilgievi’nde sosyal hayatta kendini geliştirme imkânı buluyor. Yarışma esnasında annesiyle iletişimi ve uyumu en iyi olan öğrenciler avantajlı oluyor. Yarışma sayesinde çocuklar anneleriyle iletişimini geliştirmiş oluyor.

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