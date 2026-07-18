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Milas'taki orman yangını lüks siteyi vurdu! Yasemin Ergene, Çağatay Ulusoy ve Lucas Torreira'nın evi alevler içinde kaldı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ünlü isimlerin de kabusu oldu. Kazıklı Koy mevkiindeki lüks siteye sıçrayan alevler, aralarında Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve Lucas Torreira'nın da evlerinin bulunduğu öğrenildi.

Milas'taki orman yangını lüks siteyi vurdu! Yasemin Ergene, Çağatay Ulusoy ve Lucas Torreira'nın evi alevler içinde kaldı
Öznur Yaslı İkier

Sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin yaz aylarını geçirdiği Milas Kazıklı Koy'da önceki gün yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler Yasemin Ergene, Çağatay Ulusoy ve Lucas Torreira'nın da evlerine sıçradı.

Milas taki orman yangını lüks siteyi vurdu! Yasemin Ergene, Çağatay Ulusoy ve Lucas Torreira nın evi alevler içinde kaldı 1

BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Türkiye'nin gözde tatil beldesi Muğla'da önceki gün çıkan yangın bölge halkının ve tatilcilerin büyük korku yaşamasına neden oldu.

Bölgede ikamet eden toplam bin vatandaş tahliye edildi. Kazıklı Koy mevkii bu yangında en çok hasar gören yerlerden biri oldu.

Milas taki orman yangını lüks siteyi vurdu! Yasemin Ergene, Çağatay Ulusoy ve Lucas Torreira nın evi alevler içinde kaldı 2

Ünlü isimlerin evleri de bir anda alevler arasında kaldı. Site sakinleri bölgeyi helikopterlerle terk etti. Sabah saatlerinde yangın kontrol altına alındı.

Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; sanatçıların evlerinde büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
milas Muğla Çağatay Ulusoy Lucas Torreira Yasemin Ergene
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