Milas'taki orman yangını lüks siteyi vurdu! Yasemin Ergene, Çağatay Ulusoy ve Lucas Torreira'nın evi alevler içinde kaldı

Sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin yaz aylarını geçirdiği Milas Kazıklı Koy'da önceki gün yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler Yasemin Ergene, Çağatay Ulusoy ve Lucas Torreira'nın da evlerine sıçradı.

BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Türkiye'nin gözde tatil beldesi Muğla'da önceki gün çıkan yangın bölge halkının ve tatilcilerin büyük korku yaşamasına neden oldu.

Bölgede ikamet eden toplam bin vatandaş tahliye edildi. Kazıklı Koy mevkii bu yangında en çok hasar gören yerlerden biri oldu.

Ünlü isimlerin evleri de bir anda alevler arasında kaldı. Site sakinleri bölgeyi helikopterlerle terk etti. Sabah saatlerinde yangın kontrol altına alındı.

Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; sanatçıların evlerinde büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.