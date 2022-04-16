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Annelerinden öğrendikleri "mayalı ekmek" gelir kapıları oldu

16.04.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da oklavayla açılıp sacda pişirilen mayalı ekmeğin yapımında, 120'ye yakın işletmede 800 kadın istihdam ediliyor

MEHMET ÇETİN - Karaman'da 120'ye yakın işletmede 800 kadının yaptığı mayalı ekmek, sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Kentte birçok ekmek çeşidi olsa da en çok tüketilenler arasında mayalı ekmek yer alıyor. Mayalı ekmek, un ve ekşi mayayla yoğurulup bir süre bekletildikten sonra oklavayla açılıp sacda pişiriliyor.

Karaman Fırıncılar, Lokantacılar, Pastacılar ve Gıda Maddesi Üreten İş Yerleri Esnaf Odası Başkanı Alaaddin Divleli, AA muhabirine, kentte geleneksel ekmek çeşitlerinin daha çok tercih edildiğini söyledi.

Kentte 15 yıl önce neredeyse her evin bahçesinde ekmek yapılabilecek ocak veya tandırın bulunduğunu anlatan Divleli, şöyle konuştu:

"Zamanla bu evlerin yerine apartmanlar, siteler yapıldı. İnsanlar apartmanda ekmek yapamayınca, talep doğrultusunda ev hanımları tarafından mayalı, yufka, ev tipi börek yapan imalathaneler açılmaya başlandı. Mayalı ekmek bir sektör haline geldi. Karaman'da bu şekilde faaliyet gösteren 120'ye yakın imalathane var. Yaklaşık 800 kadın bu işletmelerde çalışıyor. Annelerinden öğrendiklerini, iş yerlerinde uygulayıp kazanca dönüştürüyorlar. Hem onlar kazanıyor hem de evinde ekmek yapma imkanı olmayan aileler ev ekmeği tüketme fırsatı buluyor."

- "Karaman mayalısı ismiyle coğrafi işaret belgesi almaya çalışacağız"

Mayalı ekmeğin Karaman halkı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Divleli, şöyle devam etti:

"Her evde sabah kahvaltılarında mutlaka mayalı ekmek tüketilir. Ev halkı mayalı ekmeğe peynir, kıyma sıkıp yemeden evden çıkmaz. Hazır yemektir. Özellikle ramazanda tok tuttuğu için mutlaka mayalı ekmek tüketilir. Kolay kolay bayatlamaz, israf edilmez. Isıtıp tüketildiğinde taze gibidir. Ülkemizin çok yerinde bizim mayalımıza benzeyen ekmek çeşitleri var fakat bizim mayalımız ne çok ince ne çok kalındır. Oda olarak mayalı ekmeğimize patent almak için çalışmalarımızı başlattık. İnşallah patent aldıktan sonra 'Karaman mayalısı' ismiyle coğrafi işaret belgesi almaya çalışacağız."

- Kargoyla ekmek gönderiyorlar

İş yeri bulunan annesine destek olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ayşegül Arıcı da kadınların ekmek yapmayı genellikle annelerinden öğrendiğini dile getirdi.

Mayalı ekmeğe yoğun ilgi olduğunu, hiçbir zaman ekmeklerinin tezgahta kalmadığını anlatan Arıcı, şunları kaydetti:

"Özellikle yaşlanan, çalışan, evinde mayalı ekmek yapmaya imkanı olmayan kişiler ekmek satın alıyor. Köylerden bile gelip düzenli olarak haftalık, 15 günlük ekmeklerini alıp giden müşterilerimiz var. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin birçok yerine kargoyla ekmek göndererek hemşehrilerimizin bu lezzetten mahrum kalmasının önüne geçiyoruz. Yurt dışında gelen Karamanlılar da dönüşlerinde bol miktarda ekmek götürüyor. Bizim iş yerimizde yoğunluğa göre 6 kişi çalışıyoruz."

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