Annelerine sürpriz yaptılar gram altını kaptılar

Ceyhan Belediyesi anneler ve çocukları için ödüllü Anneler Günü etkinliği düzenledi. Annesi için bir resim çizip belediyeye gönderen minikler arasından çekiliş ile belirlenen 3 kişiye gram altın hediye edildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, anneleri için çizdikleri resimleri gönderip çekilişle gram altın kazanan Hasan Eygi, Su Ülker ve Ayaz Savcı‘yı evlerinde ziyaret ederek hediyelerini takdim etti, annelerinin Anneler Günü’nü kutladı.

Başkan Erdem, “Annesine bir sürpriz yapıp resim çizen ve bize gönderen minikler arasından çekiliş ile belirlediğimiz 3 yavrumuz anneleri için bizden gram altın kazandı. Çekilişimizi kazanan Hasan Eygi, Su Ülker, Ayaz Savcı’yı yaptıkları resimler için tebrik ediyorum. "Annene Bir Sürpriz Yap" etkinliğimize katılan bütün yavrularımızın resimlerinin hepsi birbirinden güzeldi. Bu nedenle hediye verilecek 3 kişiyi çekilişle belirledik. Kazanan yavrularımızı ve katılan herkesi tebrik ediyor, annelerinin Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

