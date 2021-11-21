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Annemizi Saklarken dizisi konusu ne? Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak?

21.11.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın süreçte STAR TV ekranlarında başlayacak olan Annemizi Saklarken dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. İlk fragmanıyla dikkat çeken dizide Kutsi ve Hande Doğandemir başrolleri paylaşıyor. Peki Annemizi Saklarken dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte dizi hakkında ayrıntılar...

Annemizi Saklarken dizisi konusu ne? Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak?

STAR TV'de ekrana gelecek olan Annemizi Saklarken dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Pek çok başarılı ismin rol aldığı dizinin başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir yer alırken Doktorlar dizisiyle akıllara yer etmiş Yeşim Ceren Bozoğlu ve Kuzgun dizisinde izlediğimiz Hatice Aslan da onlara eşlik ediyor. Peki Annemizi Saklarken dizisi konusu nedir?

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan ve şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlamıştır.

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Bu esnada Handan, Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çekecektir ve Handan ile çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinin ardından tümüyle değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Kutsi ve Hande Doğandemir başrolü paylaşırken oyuncu kadrosunda yer alan diğer tüm isimler şöyle;

Kutsi
Hande Doğandemir
Yeşim Ceren Bozoğlu
Hatice Aslan
Ece Yaşar
Erdem Kaynarca
İncinur Sevimli
Ezgi Gör
Ezgi Tombul
Barış Taşkın
Semih Kızılkaya
Zümre Ertürk
Merve Sevin
Özgür D.Foster
Güngör Bayrak

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin henüz yayın tarihi belli değil ancak yakın süreçte STAR TV ekranlarında izleyici ile buluşması bekleniyor. Tarih duyurusu geldiğinde ise sayfamızda yer vereceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV
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