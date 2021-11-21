Annemizi Saklarken dizisi konusu ne? Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak?

STAR TV'de ekrana gelecek olan Annemizi Saklarken dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Pek çok başarılı ismin rol aldığı dizinin başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir yer alırken Doktorlar dizisiyle akıllara yer etmiş Yeşim Ceren Bozoğlu ve Kuzgun dizisinde izlediğimiz Hatice Aslan da onlara eşlik ediyor. Peki Annemizi Saklarken dizisi konusu nedir?
Dizide henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan ve şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlamıştır.
Bu esnada Handan, Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çekecektir ve Handan ile çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinin ardından tümüyle değişecektir.
Dizide Kutsi ve Hande Doğandemir başrolü paylaşırken oyuncu kadrosunda yer alan diğer tüm isimler şöyle;
Kutsi
Hande Doğandemir
Yeşim Ceren Bozoğlu
Hatice Aslan
Ece Yaşar
Erdem Kaynarca
İncinur Sevimli
Ezgi Gör
Ezgi Tombul
Barış Taşkın
Semih Kızılkaya
Zümre Ertürk
Merve Sevin
Özgür D.Foster
Güngör Bayrak
Dizinin henüz yayın tarihi belli değil ancak yakın süreçte STAR TV ekranlarında izleyici ile buluşması bekleniyor. Tarih duyurusu geldiğinde ise sayfamızda yer vereceğiz.
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