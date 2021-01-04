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Annesiz kalan kuzular biberonla besleniyor

MUŞ HABERLERİ  | 04.01.2021 09:20 | Son Güncelleme

Muş’ta besicilik yaparak geçimini sağlayan Ersin Tuncer, doğum sonrası annesini kaybeden 2 kuzuyu biberonla besleyerek hayatta tutmaya çalışıyor.Merkeze bağlı Çukurbağ köyünde hayvancılıkla uğraşan Ersin Tuncer’e ait 2 koyun erken doğum sonrası telef oldu.

Muş’ta besicilik yaparak geçimini sağlayan Ersin Tuncer, doğum sonrası annesini kaybeden 2 kuzuyu biberonla besleyerek hayatta tutmaya çalışıyor.
Merkeze bağlı Çukurbağ köyünde hayvancılıkla uğraşan Ersin Tuncer’e ait 2 koyun erken doğum sonrası telef oldu. Annesini kaybeden kuzulara evinin bir köşesinde bakan Tuncer, onları 10 gündür inek sütüyle besliyor. Gündelik işini yapmak için ahıra ve dışarı çıkan Tuncer’in peşini bırakmayan kuzular, onunla birlikte her yere gidiyor. Bu durumdan şikayetçi olmayan Ersin Tuncer, annesiz kalan kuzuları her gün biberonla besliyor.
Kuzuların annelerinin doğum sonrası telef olduğunu ifade eden besici Ersin Tuncer, “Kuzuların annesi doğumdan sonra öldü. Doğum sonrası kuzuları ben besliyorum. 10 günlük oldular. Biberon ile besliyorum. Ben nereye gidiyorsam peşimden geliyorlar. Evin içerisinde sobanın yanında besliyorum. Kuzuları inek sütüyle besliyorum. Mecburen hayvanlara bakmamız lazım. İşimiz bu ama zorluğu da var” dedi.

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