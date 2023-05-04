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Antakya Medeniyetler Korosu "Dayanışma Konserleri"nin ilkini Edirne'de verdi

04.05.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü kapsamında "Dayanışma Konserleri"nin ilkini Edirne'de gerçekleştirdi.

Antakya Medeniyetler Korosu "Dayanışma Konserleri"nin ilkini Edirne'de verdi

Farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan koro, AB Türkiye Delegasyonu desteği, Edirne Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Edirne Sanayi ve Ticaret Odası ile Edirne Belediyesi işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Koro, depremlerde hayatını kaybeden koro üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu, Ahmet Fehmi Ayaz ve yaşamını yitirenler anısına şarkılar seslendirdi.

Bazı şarkılarda depremlerde zarar gören illerden görüntülerin yer aldığı slayt sırasında dinleyiciler gözyaşlarını tutamadı. Konserin bir bölümünde depremin olduğu 04.17 saati sahnedeki perdeye yansıtıldı.

Depremlerde yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sporcuları için Mağusa Limanı şarkısının seslendirilmesi dolayısıyla duygusal anlar yaşandı.

Antakya Medeniyetler Korosu türkü, deyiş, bozlak, hoyrat ve marşlardan oluşan repertuvarını seslendirdi.

Koro "Dayanışma Konserleri"ni Denizli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Sivas, Van ve Şanlıurfa'da da gerçekleştirecek.

"ALLAH BU BÜYÜK MİLLETE BU ŞEKİLDE BÜYÜK FELAKETLERİ GÖSTERMESİN"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, konser sonunda koroya teşekkür ederek şef Yılmaz Özfırat'a çiçek verdi.

Kırbıyık, konuşmasında depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Duygusal bir ortamda bazen hüzün, bazen umutla ama çok büyük bir beğeniyle konserin verildiğini belirten Kırbıyık koroya teşekkür etti.

Yaraların el birliğiyle sarılacağını ifade eden Kırbıyık, "Allah bu büyük millete bu şekilde büyük felaketleri göstermesin, tekrarından korusun inşallah. Konser sırasında zaman zaman yaşadığımız süreçler gözümüzün önüne geldi." dedi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da depremin ilk gününden itibaren kentte başlatılan yardım seferberliğinin sürdüğünü dile getirdi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ise hem Edirnelilerin hem de çeşitli illerden yardımseverlerin gönderdiği yardımları deprem bölgesine kısa sürede sevk ettiklerini anlattı.

Irmak, depremin yaralarını tüm Türkiye'nin el birliğiyle saracağını kaydetti.

Edirne Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı da bu yıl AB'nin doğum gününü dayanışma ruhunu da vurgulayarak “birlikte daha güçlü” sloganıyla kutladıklarını ifade etti.

"DEPREMZEDELERE ACIMAYIN"

Şef Özfırat da 8 saat enkaz altında kaldığını ve bu depremin çok büyük bir afet olduğunu söyledi.

Enkazdan çıktıktan sonra gördüğü manzarayı "Bu bir kıyamet" diye nitelendiğini ifade eden Özfırat 85 milyon insanın acıları yüreğinde hissettiğini bildiklerini belirtti.

Depremden önce yaşanılan hayatların değerinin şimdi daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Özfırat şunları kaydetti:

"Sizden ricamdır, sakın bir depremzedeye acımayın, sakın acımayın, 04.16'da bizimde evimiz vardı, bizim de arabamız vardı, bizim de kıyafetlerimiz vardı 04.17'de hiçbir şeyimiz kalmadı. Ben dünyanın her yerine konserlere gitmiş adam 'Bana hiçbir şey olmaz.' diyordum. Çıktığımda sadece üzerimde bir tişört ve eşofman vardı, ayağımda ayakkabı bile yoktu.

İnsanoğlu işte böyle sarılmak ne kadar lüksmüş, bir kahve içmek ne kadar lüksmüş, bir lokma ekmek ne kadar kıymetliymiş. Çok lüks yaşıyormuşuz bunu gördük işte. Bir depremzede görürseniz tutup kolundan bir kahve ısmarlayın, tutup kolundan götürün bir gömlek alın, hiç kimse böyle olmak istemedi çünkü."

Özfırat, Hatay'da koordinatör vali olarak 2,5 ayı aşkın süre görev yapan Vali Kırbıyık nezdinde deprem bölgesinde görev yapan herkese teşekkür etti.

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