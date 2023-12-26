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Antakya’da çadır yangını söndürüldü

26.12.2023 08:12 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Antakya İlçesinde kullanılmayan çadırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antakya’da çadır yangını söndürüldü

Antakya İlçesi, Altınçay Mahallesi’nde kullanılmayan bir çadırda yangın çıktı. Yangın, bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle çadır kullanılamaz hale geldi.

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