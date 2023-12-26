Antakya’da çadır yangını söndürüldü

Antakya İlçesi, Altınçay Mahallesi’nde kullanılmayan bir çadırda yangın çıktı. Yangın, bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle çadır kullanılamaz hale geldi.
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