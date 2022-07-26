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Antalya, Burdur ve Isparta'da Kurban Bayramı'nda elektrik tüketimi geriledi

26.07.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya, Burdur ve Isparta'da Kurban Bayramı'nda elektrik tüketimi geriledi

Kurban Bayramı'nın kutlandığı 8-12 Temmuz'da Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 gerilediği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2021'de 5 günlük tatilde bölgedeki elektrik tüketimi 190 bin 478 MWh iken, bu yıl bayram tatilinde söz konusu rakamın 179 bin 848 MWh olduğu vurgulandı.

Kurban Bayramı'nın kutlandığı 8-12 Temmuz'daki 5 günlük tatilde en yüksek tüketimin, 38 bin 304 MWh ile bayram hazırlıklarının yapıldığı arife günü yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AEDAŞ) Genel Müdürü İlkay Baydar, tüketicileri enerjisiz bırakmamak için bayram döneminde yatırım ve bakım kaynaklı planlı kesintileri iptal ettiklerini hatırlattı.

Yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Kepez, Kemer, Kaş ilçelerinde aydınlatma ve kapasite artışı kapsamındaki yatırımları bayram öncesinde tamamladıklarına dikkati çeken Baydar, "Uzun tatil boyunca tüketim değişiklikleri, yük durumları, kesintiye neden olabilecek hareketlerin anlık takibini yaparken ekiplerimiz arıza ortaya çıkmadan duruma müdahale edebildi." ifadelerini kullandı.

Olası kesintilerin önüne geçmek, yaşanabilecek sorunlara hızlı müdahale sağlamak amacıyla ekip sayısını yüzde 20 artırdıklarını bildiren Baydar, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün arka arkaya gelmesinden dolayı 8-17 Temmuz resmi tatil ilan edildi ve bu süreçte Antalya'da turizmde hareketlilik oldu. Bu tatil döneminde hizmet verdiğimiz üç ilde toplam elektrik tüketimi 381 bin 516 MWh seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı günlerinde tatil olmaması nedeniyle 404 bin 874 MWh düzeyindeydi. Kurban Bayramı döneminde havanın serin olması da elektrik tüketimini düşürdü."

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