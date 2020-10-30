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Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaraları sarmak üzere yola çıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.10.2020 20:38 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye tam donanımlı 5 itfaiye aracıyla 17 kişilik arama kurtarma timi, mobil aş evi, battaniye ve gıda kolisi gönderdi.Antalya Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem haberini alır almaz arama kurtarma ve sosyal hizmet ekiplerini seferber etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaraları sarmak üzere yola çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye tam donanımlı 5 itfaiye aracıyla 17 kişilik arama kurtarma timi, mobil aş evi, battaniye ve gıda kolisi gönderdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem haberini alır almaz arama kurtarma ve sosyal hizmet ekiplerini seferber etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 5 adet tam donanımlı kurtarma aracı ve 17 kişilik arama kurtarma ekibi Hürriyet İstasyonu’ndan İzmir’e doğru yola çıktı. İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, ekiplere zorlu görevinde başarılar dileyerek, "Araçlarımızda çadır arama kurtarmada kullanılan her türlü ekipman ve malzemeler mevcut. Ekiplerimize İzmir’de başarılar diliyorum” dedi.

5 bin kişiye sıcak yemek
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce Elazığ depreminde de görev alan mobil aşevi de İzmir’e gitmek üzere yola çıktı. 5 bin kişilik sıcak yemek yapabilme kapasitesine sahip mobil aşevi İzmir’de AFAD ile koordineli şekilde harekete ederek, belirlenen bölgelerde depremzedelere yemek ikramında bulunacak. Deprem korkusuyla evlerine giremeyen ve dışarıda konaklayan vatandaşlara Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi ile sabah çorba, öğle ve akşam öğünlerinde sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilecek.

Ulutekin: " Gün birlik günü"
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin, “Deprem bilgisini alır almaz İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığıyla irtibata geçtik. Onlardan aldığımız bilgi doğrultusunda Seferihisar’a mobil aşevi, bir araç dolusu battaniye ve gıda kolileri gönderiyoruz. Yardım ekiplerimiz kısmetse sabah İzmir’de olacaklar. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü personelimiz, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarımız sahada olacak. Tüm desteği acil şekilde İzmir’e ulaştıracağız Gün birlik günü. 5 bin kişilik yemek çıkarma kapasitesine sahip mobil aşevimiz afet bölgesinde sabah çorbası öğlen ve akşam yemeği çıkacak” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaraları sarmak üzere yola çıktı

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