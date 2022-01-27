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Antalya Devlet Opera ve Balesi, şubatta 11 temsil sahneleyecek

27.01.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Opera ve Balesi, şubatta 11 temsil sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından opera, bale, müzikal, çocuk oyunu ve konserlerden oluşan 11 temsil, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, sanatçılar, şubatta zengin bir programla perdelerini açmak için Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde provalarını sürdürüyor.

Orkestra şefi Tolga Taviş'in yönettiği, sevgi, saygı, nezaket ve empati kavramları çerçevesinde çocuklara, senfonik orkestra ve klasik müziğin tanıtılmasını, sevdirilmesini amaçlayan "Fonikler Köyü" senfonik masalı, 2 Şubat'ta saat 14.00'te sahnelenecek.

Puccini'nin Uzakdoğu ezgileriyle süslediği ve ilk günden itibaren kapalı gişe oynadığı dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operası ise 5 Şubat ve 26 Şubat'ta saat 20.00'de sanatseverlerle buluşturulacak.

Yiğit Günsoy'un sahneye koyduğu eserde, orkestrayı şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, koro ise şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

Ezgileri, ince ve eğlendirici müziğiyle İtalyan komik operasının eserlerinden biri olan Rossini'nin "Sevil Berberi" operası, 15 Şubat'ta saat 20.00'de sahnelenecek.

Ocakta prömiyeri gerçekleştirilen Geleneksel Türk Tiyatrosunun önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikali, Cem İdiz'in besteleriyle 8 Şubat'ta saat 20.00'de izleyiciyle buluşturulacak.

Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan "Romeo ve Juliet" balesi, 10, 12 ve 22 Şubat'ta saat 20.00'de sahnelenecek.

- Antalya Müzesi'nde üç konser düzenlenecek

Antalya DOB, 17 Şubat'ta saat 15.00'te Antalya Müzesi'nde ise "Müze Konseri", 19 Şubat'ta saat 20.00'de Verdi ve Puccini'nin eserlerinin seslendirileceği "Gala Konser" ve 24 Şubat'ta saat 20.00'de "Çello Yıldızları" konserini Antalyalı sanatseverlerle buluşturacak.

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