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Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Venera Ensemble" konseri

ANTALYA HABERLERİ  | 30.11.2020 11:39 | Son Güncelleme

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Venera Ensemble" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından düzenlenen "Venera Ensemble" konseri, 3 Aralık'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, mezzo soprano Gülçin Gültekin, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe ve arp sanatçısı Senem Çine'den oluşan "Venera Ensemble", adını Göbeklitepe'den Eski Yunan kültürüne, Mezopotamya'dan Uzak Doğu'ya kadar çağlar boyu birçok sanatçıya esin olmuş Venüs gezegeninden alıyor.

Çello, arp ve şan üçlüsünün antik Yunan geleneğinden bugüne uzanacağı özel konserde Barok çağına ve Fransız romantik dönemine ait eserler ile Anadolu'nun eşsiz parçaları üç kadın sanatçının duyarlılığından süzülüp sanatseverlerle buluşacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konser 3 Aralık saat 20.00'da başlayacak.

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