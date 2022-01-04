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Antalya Doğu Garajı'ndaki nekropol alanı müze olacak

04.01.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazılarda 866 ana kayaya yapılmış mezar ortaya çıkartıldı

Antalya Doğu Garajı Kültür Merkezi inşaatı için başlatılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan ve kentin tarihini MÖ 4. yüzyıla kadar aydınlatan 2 bin 500 yıllık nekropol (mezarlık) alanı müze olarak hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi tamamlandı.

Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yapılan kazı çalışmalarında 866 adet ana kayaya yapılmış mezar ortaya çıkartıldı.

Toplam 9 bin 136 metrekarelik bir alanda yürütülen projede nekropol alanın çatısı çelik konstrüksiyonla örtüldü. Alandaki arkeolojik buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için çatıda yalıtım ve izolasyon işlemi gerçekleştirildi.

Tarihi mezar alanlarını yakından görebilme imkanı sunacak yürüyüş yolları da tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı İsmail Oskay, müze alt yapısını oluşturacak alanda kazı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Alanın müze, teşrif tanziminin yapılması konusunda bilim kurulunun karar verdiğini ifade eden Oskay, "Doğu Garajı Nekropol Alanı içerik olarak da çok zengin bir müze. Antalya'nın kültür ve turizmine çok önemli katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

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