YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya Emniyetinden rap şarkılı 175. yıl klibi

Antalya Emniyetinden rap şarkılı 175. yıl klibi

ANTALYA HABERLERİ  | 10.04.2020 19:01 | Son Güncelleme

Antalya Emniyetinden rap şarkılı 175. yıl klibi

Antalya Emniyet Müdürlüğünce, Emniyet Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla rap şarkılı klip hazırlandı.

Polis ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı klip, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Rap şarkısı eşliğindeki hareketli klibin son bölümünde şehit polislerin fotoğrafları yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından da paylaşılan klibi çok sayıda kişi beğenerek paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
Anahtar Kelimeler:
Antalya Emniyet Müdürlüğü klip Polis Haftası rap şarkı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Kayserispor’da sevindirici haber

Kayserispor’da sevindirici haber

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Antalya Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:23
Öğle
13:04
İkindi
16:41
Akşam
19:34
Yatsı
20:52

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Akar Eczanesi
Muratpasa
Akdeniz Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Örnekköy Eczanesi
Muratpasa
Perge Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Kayra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Karaloğlu: " Bu işin artık şakası yok"

Vali Karaloğlu: " Bu işin artık şakası yok"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

İl Emniyet Müdürü Ulucan, Türel’i ağırladı

İl Emniyet Müdürü Ulucan, Türel’i ağırladı

Manavgatta bazı mahalleler karantinaya alındı

Manavgatta bazı mahalleler karantinaya alındı

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.