YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular 23 Nisan coşkusunu yaşadı

Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular 23 Nisan coşkusunu yaşadı

23.04.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular 23 Nisan coşkusunu yaşadı

Yılda ortalama 30 milyon yolcuyu ağırlayan Fraport TAV Antalya Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bando, maskot ve balonbaz etkinlikleriyle renklendi.

Bayram dolayısıyla havalimanında gelen ve giden yolcu salonları, terminaller Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla süsledi.

Havalimanında, 23 Nisan'da yolculuk yapan yerli ve yabancı misafirlere, unutulmayacak bir etkinlik gerçekleştirildi. Bando, maskotlar ve balonbaz gösterileri ile her yaştan misafirin geniş katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Terminalde bandonun seslendirdiği şarkılarla hem eğlenceli hem de duygulu anlar yaşandı. Balonbazın balon şovu ise çocukların yüzünü güldürdü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladıÜç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı
Kayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kovid-19 salgınında vaka sayısı düşmeye devam ediyorKovid-19 salgınında vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Antalya Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:06
Öğle
13:01
İkindi
16:44
Akşam
19:45
Yatsı
21:06
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korkunç bir ihmale kurban gitti! Etinden dışarı fırlayan…

Korkunç bir ihmale kurban gitti! Etinden dışarı fırlayan…

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı

Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.