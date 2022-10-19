Antalya Havalimanı'nın kapasitesi yeni yatırımlarla yüzde 100 artırılacak

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Avrupa'nın en hareketli havalimanları arasında yer alan Fraport TAV Antalya'da yıllık 40 milyon olan yolcu kapasitesi 80 milyona çıkarılıyor.

Turizm hareketliliğinin her geçen yıl arttığı kentte, hava yolu trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor. 50 ülkeden ve 200 rotadan trafik akışının gerçekleştiği Antalya Havalimanı, 9,5 ayda 25 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

Havalimanındaki yoğunluk nedeniyle yeni yatırımlar için de çalışmalara başlandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, "Türkiye'nin yurt dışına açılan kapısı" olarak değerlendirdiği havalimanını bu yıl 11 milyondan fazla yabancı turistin kullanarak kente geldiğini söyledi.

Yazıcı, "İstanbul Havalimanı'ndan sonra ikinci büyük havalimanı bizde. Günlük ortalama 900 ile 1000 arasında inen kalkan uçuşlarımız oluyor. Bu dünyada sayılı havalimanlarından biri olduğumuz anlamına geliyor." dedi.

Antalya Havalimanı'nın günlük uçak ve yolcu sayıları dikkate alındığında dünyada önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Yazıcı, bu doğrultuda kapasiteyi büyütme çalışmaları başlatıldığını belirtti.

- Yeni yatırımlar 2025'e yetişecek

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da gerek kapasite artırımı gerekse Antalya Havalimanı terminallerinin işletmesi için geçen yıl aralıkta ihale yapıldığını ve 25 yıl daha burayı işletme hakkını kazandıklarını hatırlattı.

Havalimanında Kovid-19 salgını sonrası en yoğun dönemin yaşandığını ve rekorların kırıldığı 2019 yılı rakamlarına ulaşıldığını dile getiren Yılmaz, yoğunluk göz önüne alınarak yeni yatırımlar için harekete geçildiğini kaydetti.

Terminal sayısının artmayacağını sadece mevcut 2 terminalin daha da büyütülerek verimli hale getirileceğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Yeni yatırımlar kapsamında ciddi bir kapasite artışı olacak, terminal kapasiteleri yıllık 40 milyon yolcudan 80 milyon yolcuya çıkacak. Apron sayısı artacak, hangar bölgesi yapılacak, uçakların burada tamiri yapılacak. Katlı otopark olacak. Yatırımlarla Antalya'yı havacılık için çok daha cazip bir merkez haline getireceğiz. Çok daha konforlu bir hizmet imkanı sunuyor olacağız."

Yılmaz, havalimanındaki tüm çalışmaların 2025 yılına kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.

