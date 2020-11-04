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Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.11.2020 14:21 | Son Güncelleme

Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı

Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın öğle saatlerine kadar rüzgarın Antalya çevresinde kuzey yönlerinden kuvvetli esmesi ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74, yer yer 75-88 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Toz fırtınası, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kuvvetli fırtınanın yarın saat 12.00 civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Bahadır Eczanesi
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Feyza Eczanesi
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Huzur Eczanesi
Muratpasa
Sentez Eczanesi
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Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
Can Toprak Eczanesi
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