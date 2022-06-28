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Antalya Kütüphanesi'nin temeli atıldı

28.06.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü: - "Modern mimariyle güzel bir esere dönüştüreceğimiz kütüphanemiz, 1 milyon kitap kapasitesiyle aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği ortama sahip olacak"

Antalya'da Kepez Belediyesince projelendirilen ve aynı anda 2 bin kişinin kullanımına imkan veren kütüphane için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Mahallesi'nde inşasına başlanan kütüphanenin 8 bin metrekare alana projelendirildiğini söyledi.

"Antalya Kütüphanesi" adıyla hizmete açılması planlanan kütüphanenin Antalya'daki 16 kütüphanenin amiral gemisi olacağını belirten Tütüncü, "Modern mimariyle güzel bir esere dönüştüreceğimiz kütüphanemiz, 1 milyon kitap kapasitesiyle aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği ortama sahip olacak. Aynı zamanda içinde kültürel etkinlikler, fuarlar organize edilecek, sergiler açılacak. Bölgenin sosyal yaşamını hareketlendirecek kütüphanemiz birçok etkinliğin yapılabileceği merkez olacak." ifadelerini kullandı.

Kütüphaneyi, 3 dönemdir yürüttüğü belediye başkanlığı sürecindeki en önemli eser olarak gördüğünü dile getiren Tütüncü, açılışı da Cumhuriyetin 100. yılı olan 29 Ekim 2023'te yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de törendeki konuşmasında, Hakan Tütüncü'nün hizmetlerini gönülden yapan bir belediye başkanı olduğunu dile getirdi.

Yaptığı hizmetler için Tütüncü'ye teşekkür eden Köse, "Bugün bu memleket için ortaya konulan eserler geleceğimiz için, yarınlarımız içindir. Bizler seçimler için değil, gelecek nesiller için hizmet yapıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin temeli atıldı.

Törene, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

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