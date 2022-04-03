Antalya merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Antalya ve İstanbul'da tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nakit arayan kişileri yüksek faizle borçlandırarak ve zamanı gelmeden senetleri tahsil etmeye çalışarak tefecilik yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 130 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin Antalya ve İstanbul'daki 11 adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 tapu, 52 senet, 1035 fatura, makbuz ve satış sözleşmesi, 97 noter vekaletnamesi, 4 ajanda, 4 alacak listesi, kuru sıkı tabanca ve el yazısıyla yazılmış sözleşmeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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