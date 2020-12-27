Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

Sokak ve caddelerin boş kaldığı Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları sakin bir gün geçirdi. Kentin normal zamanlarda oldukça işlek olan caddeleri tenhalaştı.

Kısıtlamadan muaf tutulan bazı turistler deniz kenarlarında vakit geçirdi.

Polis ve jandarma ekipleri kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Muğla ve ilçelerinde de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

Bodrum ilçesinde Kumbahçe, Paşatarlası, Neyzen Tevfik, Kale ve Marina caddelerinde sessizlik hakim oldu. Marmaris'te Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanlarıyla, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde sakinlik yaşandı. Fethiye'de de meydanlar, sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Burdur ve Isparta'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Belediye ekipleri, boş kalan cadde ve sokaklarda temizlik yaptı. Polis ekipleri çarşı ve mahallelerde denetimlerini sürdürdü. Bazı vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine en yakın market ve fırınlara gitti.

